Испания

Португальский нападающий жаждет вернуться на поле в официальном матче.

Жоау Фелиш поделился первыми впечатлениями после возобновления тренировочного процесса

"Мы чувствуем себя очень хорошо и будем очень рады снова играть. Если бы это зависело от нас, мы бы вернулись на этих выходных, но нам придется подождать и усердно работать, чтобы мы могли хорошо начать после возобновления.

Мы снова начинаем работать с мячом и будем делать это каждый день, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни.

Это первый день, когда мы смогли собраться вместе, и мы играли во множество небольших игр. Я скучал по игре против своих товарищей по команде", — приводит слова португальца Goal.

Напомним, что с 18 мая Атлетико приступил к групповым тренировкам и ждет дальнейших распоряжений от футбольных властей.