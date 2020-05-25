Испания

Бразильский полузащитник не хочет менять клубную прописку.

Артур Мело не собирается покидать нынешний клуб, несмотря на серьезный интерес со стороны Ювентуса.

"Артур хочет остаться в Барселоне на 100%, он не думает менять клуб", — приводит слова члена окружения полузащитника ESPN.

В текущем сезоне бразилец провел 23 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что изначально шла речь о готовности Артура присоединиться к Ювентусу. Бразилец даже был отправлен в дубль из-за приближающегося перехода.