Бразильский полузащитник не хочет менять клубную прописку.
Артур Мело, getty images
25 мая 2020, 23:44
Артур Мело не собирается покидать нынешний клуб, несмотря на серьезный интерес со стороны Ювентуса.
"Артур хочет остаться в Барселоне на 100%, он не думает менять клуб", — приводит слова члена окружения полузащитника ESPN.
В текущем сезоне бразилец провел 23 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Напомним, что изначально шла речь о готовности Артура присоединиться к Ювентусу. Бразилец даже был отправлен в дубль из-за приближающегося перехода.