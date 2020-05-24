Испания

Бразильский полузащитник уже не часть основной команды каталонцев.

Артур Мело как никогда близок к тому, чтобы присоединиться к Ювентусу, сообщает Tuttosport.

Изначально бразильский полузащитник был против покидать Барселону, но теперь рассматривает вариант с продолжением карьеры в стане "Старой синьоры".

Источник утверждает, что Артур Мело уже тренируется с дублирующим составом "сине-гранатовых".

Напомним, что бразилец может стать ключом к переходу Миралема Пьянича в Барселону.