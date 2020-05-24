Бразильский полузащитник уже не часть основной команды каталонцев.
Артур Мело, getty images
24 мая 2020, 11:29
Артур Мело как никогда близок к тому, чтобы присоединиться к Ювентусу, сообщает Tuttosport.
Изначально бразильский полузащитник был против покидать Барселону, но теперь рассматривает вариант с продолжением карьеры в стане "Старой синьоры".
Источник утверждает, что Артур Мело уже тренируется с дублирующим составом "сине-гранатовых".
Напомним, что бразилец может стать ключом к переходу Миралема Пьянича в Барселону.