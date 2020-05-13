Испания

Полузащитник Барселоны Артур Мело не хочет покидать команду.

Несмотря на возможный обмен Барселоны и Ювентуса Артура на Миралема Пьянича, бразилец по-прежнему не хочет уходить.

"Для меня не проблема стиль, в котором действует моя команда, – цитирует Артура Mundo Deportivo. – Я могу играть на любой позиции, лишь бы в форме Барселоны".

23-летний полузащитник национальной сборной Бразилии (20 матчей, 0 голов) выступал за Гремио (70 матчей во всех турнирах, 6 голов), а с сезона-2018/19 защищает цвета Барселоны (67, 4).

Ранее бывший тренер футболиста в Гремио сказал, что для Артура переход из Барселоны в Ювентус не станет проблемой.

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