"Матрасники" намерены перехватить нападающего Наполи Аркадиуша Милика у Ювентуса.
Аркадиуш Милик и Диего Коста, Getty Images
21 мая 2020, 10:41
Атлетико заинтересовался форвардом Аркадиушем Миликом и предложил за него Диего Косту с доплатой — сообщает Calciomercato.it.
Нападающий сборной Испании больше не входит в планы Диего Симеоне, а вот поляка тренер "кольчонерос" заполучить не против.
При этом "рохибланкос" придется выиграть конкурентную борьбу у Ювентуса, который также интересуется поляком. Правда, "старая синьора" не хочет платить за Аркадиуша требуемые 50 миллионов евро, а предлагает Хуана Куадрадо с доплатой.
Вот только колумбийский вингер не особо нужен тренеру партенопеев Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось, что руководство Серии А разработало планы перемещения команд на выездные матчи
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