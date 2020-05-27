Испания

Бразилец останется в мадридском клубе до 2023 года.

Полузащитник Каземиро подписал новое соглашение с мадридским Реалом еще несколько месяцев назад, информирует издание Marca.

Бразилец поставил подпись под контрактом со "сливочными" до июня 2023 года со существенным увеличением зарплаты. Предыдущий договор 28-летнего хавбека с клубом истекал в 2021 году.

Каземиро присоединился к Реалу летом 2013-го из Сан-Паулу за 6 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "галактикос", отличившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал согласен отпустить нападающего Луку Йовича в Милан на правах аренды.