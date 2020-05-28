Испания

В это время "лягушки" планируют провести ремонтные работы на своем стадионе.

Леванте подал запрос в Ла Лигу о возможности проведения домашних матчей сезона-2019/20 не в родной Валенсии, а в Аликанте, сообщает Marca.

Таким образом клуб надеется провести запланированные на Эстади Сьютат де Валенсия ремонтные работы. Также Леванте рассматривал варианты с доигрыванием матчей в Вила-Реале и Кастельоне.

До конца сезона "лягушек" ожидают домашние матчи против Севильи, Бетиса, Реал Сосьедада, Атлетико, Атлетика и Хетафе.

Ла Лига должна возобновиться с 11 по 13 июня (точная дата пока неизвестна) матчем между Бетисом и Севильей.