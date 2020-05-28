Испания

Футбольные власти ходят обезопасить футболистов от жары.

В Испании во всю разрабатывают стратегию возобновления национального первенства. Хавьер Тебас объявил, что рестарт состоится примерно 11 июня.

Также пока неизвестно по какому графику будет совершаться доигровка чемпионата, однако в различных источниках указывается вероятность проведения матчей на протяжении 35 календарных дней кряду, без перерывов.

По информации Marca, структуры здравоохранения Испании рекомендуют проводить все матчи не ранее 19:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Мотивацией таких рекомендаций является безопасность игроков, дабы предотвратить обезвоживание игроков на фоне высоких температур.

Ранее также сообщалось, что Ла Лига будет транслировать матчи с шумом фанатов.