Испания

Матчи испанского чемпионата будут показывать с записями болельщиков на стадионах.

Ла Лига готовится к возобновлению чемпионата Испании после паузы в связи с пандемией коронавируса и занимается решением организационных вопросов.

Руководство испанской лиги и официальный транслятор планируют показывать матчи по ТВ с использованием записей шума фанатов с предыдущих поединков. Это, по их мнению, должно улучшить атмосферу при отсутствующих на стадионах болельщиках.

"Мы попытаемся закрыть брешь, которую практически невозможно закрыть. Поддержка на стадионах очень важна. Мы будем использовать записи шума с каждого стадиона, которые накопились у нас за это время", – заявил президент компании Mediapro Хауме Роурес в эфире Radio Nacional de España.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал дату возобновления сезона в Испании.