Испания

Также еще один источник подтвердил, что Хуниор Фирпо может стать частью сделки по аргентинцу.

Трансфер Лаутаро Мартинеса из Интера в Барселону с каждым днем обрастает новыми деталями и слухами. На сей раз журналист Николо Скира поведал о возможной зарплате аргентинца на Камп Ноу.

Источник сообщает, что 22-летний футболист будет зарабатывать в Каталонии порядка 12 млн евро в год плюс бонусы.

Также Никола Скира стал очередным источником того, что частью сделки по трансферу Лаутаро в Барсу может стать Хуниор Фирпо. В таком случае "сине-гранатовые" вместе с фулбеком готовы дополнить это 80 млн евро.

Также "блаугранас" интересуются защитником Севильи Диего Карлосом.