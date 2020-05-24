Испания

Барселона и Интер продолжают вести переговоры о переходе аргентинца.

Защитник Барселоны Хуниор Фирпо близок к тому, чтобы перейти в Интер, сообщает Tuttosport.

Испанский защитник станет частью сделки по трансферу Лаутаро Мартинеса в стан "сине-гранатовых".

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 17 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Отметим, что в Хуниоре Фирпо также заинтересована Рома, которая уже начала переговоры с Барселоной.