Барселона и Интер продолжают вести переговоры о переходе аргентинца.
Хуниор Фирпо, getty images
24 мая 2020, 14:59
Защитник Барселоны Хуниор Фирпо близок к тому, чтобы перейти в Интер, сообщает Tuttosport.
Испанский защитник станет частью сделки по трансферу Лаутаро Мартинеса в стан "сине-гранатовых".
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 17 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Отметим, что в Хуниоре Фирпо также заинтересована Рома, которая уже начала переговоры с Барселоной.