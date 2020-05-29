Суд Мадрида назначил разбирательство по делу нападающего.
Диего Коста, getty images
29 мая 2020, 15:11
Прокуратура просит 6 месяцев тюремного заключения и штраф для Диего Косты за преступление против казначейства Испании, сообщает RTVE.
Обвинители планируют взыскать с нападающего чуть более полумиллиона евро. Причиной иск послужило то, что Коста не заплатил налоги за получение дохода с имиджевых прав в 2014 году.
Нападающий получил почти полтора миллиона евро, и не уплатив налог, по мнению казначейства, нанес государству ущерб в размере миллиона евро.
Судебное разбирательство запланировано на четверг, 4 июня.
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