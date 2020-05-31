Испания

Нервионцы хотят подписать сенегальского защитника.

Защитник Барселоны Мусса Ваге попал в сферу интересов Севильи, сообщает El Desmarque.

Нервионцы намерены укрепить правый фланг обороны и хотят подписать сенегальского фулбека. В ближайшее время спортивный директор клуба Мончи намерен начать переговоры по 21-летнему игроку с каталонцами.

Ваге выступал на правах аренды в Ницце, но французский клуб отказался активировать опцию его выкупа. В футболке "красно-черных" защитник провел 5 поединков, отличившись двумя ассистами.

Действующий контракт Ваге с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Севилья также проявляет интерес к полузащитнику Наполи Хосе Кальехону.