Наставник заключил годичное соглашение с клубом.
Гаиска Гаритано, athletic-club.eus
31 мая 2020, 14:22
Главный тренер Гаиска Гаритано продлил соглашение с Атлетиком, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Наставник поставил подпись под годичным контрактом с баскским клубом.
Гаритано работает во главе Атлетика с декабря 2018 года, сменив на этом посту Эдуардо Бериссо. Предыдущий договор тренера со "львами" истекал в конце этого сезона.
На данный момент Атлетик занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Примеры, имея в активе 37 пунктов.
Ранее сообщалось, что нападающий Атлетика Аритц Адурис завершил карьеру футболиста.