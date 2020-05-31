Испания

Наставник заключил годичное соглашение с клубом.

Главный тренер Гаиска Гаритано продлил соглашение с Атлетиком, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Наставник поставил подпись под годичным контрактом с баскским клубом.

Гаритано работает во главе Атлетика с декабря 2018 года, сменив на этом посту Эдуардо Бериссо. Предыдущий договор тренера со "львами" истекал в конце этого сезона.

На данный момент Атлетик занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Примеры, имея в активе 37 пунктов.

Ранее сообщалось, что нападающий Атлетика Аритц Адурис завершил карьеру футболиста.