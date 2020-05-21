Вашему вниманию подборка игровых моментов форварда, который завершил карьеру.
АРИТЦ АДУРИС, ФК Атлетик
21 мая 2020, 20:26
В среду, 20 мая, стало известно, что Аритц Адурис завершил карьеру. Легенда Атлетика из Бильбао не сможет помочь своей команды в финале Кубка Испании против Реал Сосьедада.
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Официальный Youtube-канал Ла Лиги решил вспомнить лучшие моменты с участием этого футболиста.
Видео:
Адурис выступал за Атлетик с 2002 по 2003 год, а также в 2006-2008 и с 2012 по настоящее время.