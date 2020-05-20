Испания

Легендарный нападающий Атлетика преждевременно повесил бутсы на гвоздь.

Лучший бомбардир Атлетика в XXI веке Аритц Адурис решил завершить карьеру, сообщил официальный сайт клуба. Автор 172 голов за басков не смог продолжить выступления из-за проблем со здоровьем.

"Вчера врачи сказали мне не мешкая посетить хирурга, чтобы вставить протез в бедро и постараться как можно быстрее вернуться к обычной жизни. Увы, мое тело сказало: "Достаточно". Я не могу больше помогать товарищам по команде так, как хотелось бы и так, как они того заслуживают. Такова жизнь профессионального спортсмена. Все очень просто", — написал Адурис в Твиттере.

Адурис выступал за Атлетик с 2002 по 2003 год, а также в 2006-2008 и с 2012 по настоящее время.

Нынешний чемпионат Испании Аритц начал с победного гола Барселоне в первом туре.

Вместе с басками Адурис выиграл Суперкубок Испании в 2015 году, а также становился лучшим бомбардиром Лиги Европы в 2016 и 2018 годах.

Атлетик в этом сезоне вышел в финал Кубка Испании, где его ожидает матч с Реал Сосьедадом. Команды договорились сыграть матч, когда зрителям разрешат вернуться на трибуны. Адурис хотел закончить карьеру в этом поединке, однако травма перечеркнула его планы.