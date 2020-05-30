Лига получила необходимое разрешение от Министерства здравоохранения.
Тренировка Реала, getty images
30 мая 2020, 22:42
Испанские команды элитного дивизиона смогут приступить к полноценным тренировкам в понедельник, 1 июня, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
В назначенную дату в действие вступит заключительная стадия тренировочного протокола, согласно которой клубы могут проводить групповые тренировочные сессии без ограничений.
Напомним, что чемпионат Испании возобновится 11 июня поединком Севилья — Бетис.