Испания

Поначалу болельщики будут заполнять только часть стадионов.

Уже в сентябре 2020 года матчи чемпионата Испании снова могут проводиться со зрителями, сообщает El Partizado de COPE.

С 12 сентября планируется, что стадионы смогут заполнять на 30%, с ноября – наполовину, а с января 2021 – уже полностью. Правда, это произойдет только если будет разрешено здравоохранительными органами.

Уже 11 июня Ла Лига возобновится после вызванной коронавирусом паузы. Первым станет матч Севилья – Бетис.