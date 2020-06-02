Испания

Бельгиец рассказал о подготовке в мадридском клубе.

Полузащитник Атлетико Яник Феррейра Карраско поделился своим мнение о тренировочном процессе в команде и подготовке к оставшейся части сезона.

"Играть за закрытыми дверьми странно, но мы профессионалы и попытается сыграть наилучшим образом, чтобы порадовать болельщиков у экранов телевизоров.

Рад, что все могут тренироваться. В команде все хорошо. Мы тяжело работаем, чтобы быть готовыми к первому матчу. Текущие тренировки направлены на то, чтобы мы набрали хорошую форму", – приводит слова Карраско портал Goal.com.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 5 поединков в футболке "матрасников".

Ранее сообщалось, что Ла Лига представила расписание двух ближайших туров чемпионата Испании.