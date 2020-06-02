Бельгиец рассказал о подготовке в мадридском клубе.
Яник Феррейра Карраско, Getty Images
02 июня 2020, 09:19
Полузащитник Атлетико Яник Феррейра Карраско поделился своим мнение о тренировочном процессе в команде и подготовке к оставшейся части сезона.
"Играть за закрытыми дверьми странно, но мы профессионалы и попытается сыграть наилучшим образом, чтобы порадовать болельщиков у экранов телевизоров.
Рад, что все могут тренироваться. В команде все хорошо. Мы тяжело работаем, чтобы быть готовыми к первому матчу. Текущие тренировки направлены на то, чтобы мы набрали хорошую форму", – приводит слова Карраско портал Goal.com.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 5 поединков в футболке "матрасников".
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