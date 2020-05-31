Испания

Испанский хавбек сменит клубную прописку через три дня.

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес в своем Twitter-аккаунте анонсировал, что вскоре покинет мадридский клуб.

По словам 25-летнего испанца, через три дня он станет игроком другой команды.

"Я хотел сообщить что-то важное для вас. Новый клуб. Я объявлю о нем через три дня", — написал Сауль.

🔴 COMUNICADO 🔴



Os quería comunicar algo importante para mí. pic.twitter.com/ptEAD8falU — Saúl Ñiguez (@saulniguez) May 31, 2020

Напомним, что Сауль Ньигес выступает за Атлетико с 2012 года. За это время он дважды выиграл Лигу Европы, а также стал триумфатором Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что в испанском хавбеке заинтересованы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.