Испанский хавбек сменит клубную прописку через три дня.
Сауль Ньигес, Getty Images
31 мая 2020, 17:04
Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес в своем Twitter-аккаунте анонсировал, что вскоре покинет мадридский клуб.
По словам 25-летнего испанца, через три дня он станет игроком другой команды.
"Я хотел сообщить что-то важное для вас. Новый клуб. Я объявлю о нем через три дня", — написал Сауль.
Напомним, что Сауль Ньигес выступает за Атлетико с 2012 года. За это время он дважды выиграл Лигу Европы, а также стал триумфатором Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что в испанском хавбеке заинтересованы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.