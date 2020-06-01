Испания

"Сине-грантовые" рассматривают и другие варианты, помимо боснийца.

Если Барселоне не удастся заполучить Миралема Пьянича, тогда каталонцы примутся за сделку по Фабиану Руису, сообщает Mundo Deportivo.

Наполи, как ожидается, затребует за испанского полузащитника 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, что Барселоне придется выдержать конкуренцию в борьбе за Руиса со стороны Реала и Ливерпуля.