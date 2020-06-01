"Сине-грантовые" рассматривают и другие варианты, помимо боснийца.
Миралем Пьянич, getty images
01 июня 2020, 12:59
Если Барселоне не удастся заполучить Миралема Пьянича, тогда каталонцы примутся за сделку по Фабиану Руису, сообщает Mundo Deportivo.
Наполи, как ожидается, затребует за испанского полузащитника 60 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что Барселоне придется выдержать конкуренцию в борьбе за Руиса со стороны Реала и Ливерпуля.