Испания

Каталонскому клубу не удастся сэкономить порядка 10 млн евро.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу обратился к игрокам первой команды с просьбой во второй раз пойти на снижении зарплаты, дабы сократить расходы клуба в кризисный период.

"Блаугранас" намерены были таким шагом сэкономить порядка 10 млн евро. Однако, по информации Rac1, футболисты не готовы во второй раз идти на снижение и единогласно ответили отказом на данную просьбу.

После начала карантина Барсе уже удалось сэкономить 40 млн евро благодаря тому, что игроки согласились на снижение зарплаты.

Ранее сообщалось, что за время карантина в Барселоне пять игроков болели коронавирусом.