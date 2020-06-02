Испания

Клуб не сообщал информацию о зараженных игроках.

В Барселоне пять игроков и два тренера болели коронавирусом, но клуб не разглашал эту информацию, сообщает издание AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Игроки и тренерский персонал каталонского клуба сдали тесты на коронавирус в начале пандемии, и семь образцов оказались позитивными. У всех болезнь проходила без симптомов, а проверка перед возвращением к тренировкам уже не обнаружила зараженных.

На данный момент "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на два пункта.

Ранее сообщалось, что Барселона вернется матчем с Мальоркой, который состоится 13 июня.