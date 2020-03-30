Испания

Члены футбольной команды решили дополнительно отказаться от еще большей части зарплат.

На период чрезвычайного положения в Испании, связанного с пандемией COVID-19, Барселона снизит зарплаты сотрудникам.

"Совет директоров Барселоны, члены всех команд по всем видам спорта и большинство членов баскетбольной команды достигли соглашения о снижении зарплаты на время чрезвычайного положения, – говорится в официальном пресс-релизе клуба. – При этом игроки первой футбольной команды приняли решение сократить свои зарплаты на 70% процентов больше, чем было первоначально согласовано. Благодаря этому вкладу футболистов, клуб сможет сохранить 100% зарплаты временно уволенным сотрудникам не спортивного персонала".

Ранее сообщалось, что потери Барселоны от пандемии коронавируса составят не менее 100 миллионов евро.

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