Испания

Испанский универсал может перебраться в Манчестер Сити.

Серхи Роберто готов расстаться с Барселоной только ради игры под руководством Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что "горожане" уже проинформировали каталонцев о своем интересе.

Серхи Роберто дебютировал за Барселону в сезоне-2010/11, когда команду тренировал Пеп Гвардиола.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 29 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.