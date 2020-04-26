Туринский клуб заинтересован в подписании хавбека Барселоны.
Серхи Роберто, Getty Images
26 апреля 2020, 07:58
Полузащитник Барселоны Серхи Роберто попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Sport.
"Старая дама" хочет подписать испанца этим летом и уже начала переговоры с руководством каталонского клуба. Хавбек не имеет регулярного места в составе "сине-гранатовых" и может согласиться на смену клуба.
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Действующий контракт Роберто с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 29 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к полузащитнику Атлетико Томасу Партею.
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