Испания

Испанский вингер травмировал лодыжку.

Полузащитник Севильи Сусо рискует не сыграть в поединке с Бетисом после возобновления Примеры, сообщает Estadio Deportivo.

Испанский вингер получил повреждение лодыжки и не принимал участия в последней тренировке Севильи. Предполагается, что травма 26-летнего игрока не очень серьезная, однако он, скорее всего, не успеет восстановиться к севильскому дерби.

Сусо присоединился к Севилье в январе этого года на правах аренды из Милана. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и одним ассистом.

Матч Севилья – Бетис в 28-м туре Примеры состоится в четверг, 11 июня.