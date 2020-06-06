Испанский вингер травмировал лодыжку.
Сусо, Getty Images
06 июня 2020, 06:42
Полузащитник Севильи Сусо рискует не сыграть в поединке с Бетисом после возобновления Примеры, сообщает Estadio Deportivo.
Испанский вингер получил повреждение лодыжки и не принимал участия в последней тренировке Севильи. Предполагается, что травма 26-летнего игрока не очень серьезная, однако он, скорее всего, не успеет восстановиться к севильскому дерби.
Сусо присоединился к Севилье в январе этого года на правах аренды из Милана. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и одним ассистом.
Матч Севилья – Бетис в 28-м туре Примеры состоится в четверг, 11 июня.