Испания

Рене Рамос уверяет, что его брат готов играть за мадридцев, пока будет иметь силы для этого.

Нынешний контракт Серхио Рамоса с Реалом истекает в 2021 году, и будущее капитана мадридцев на данный момент под вопросом. Его брат и агент Рене утверждает, что защитник хотел бы сыграть на реконструированном Сантьяго Бернабеу.

"Мы будем продолжать играть, пока сможем. Сыграть на новом Бернабеу было бы идеальным завершением карьеры Серхио", — цитирует Рене Рамоса Goal со ссылкой на Onda Cero.

"Физически, Серхио в порядке. Он просто на стены лезет, не может дождаться возобновления Ла Лиги".

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В нынешнем сезоне на счету Рамоса 25 матчей и пять голов за "сливочных" в чемпионате Испании.

Реал сыграет свой первый матч после карантина против Эйбара 14 июня.