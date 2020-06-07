Испания

Хавбек высказался о каталонской команде прошлых лет.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич вспомнил о каталонской команде, которая выиграла Лигу чемпионов в 2015 году.

"Играть с Месси, Суаресом и Неймаром было очень приятно, мы были сильны. Вы могли видеть беспокойство соперников, потому что они должны были полностью сосредоточиться и не знали, на каком участке поля надо сосредоточиться больше всего".

"Мы были очень сильны и становились сильнее со временем. Мы достигли финала на пике, и я помню, как мы себя чувствовали в решающем матче".

"Мы сказали тогда, что не хотим, чтобы сезон заканчивался, потому что мы хотели продолжать играть. Было сильное чувство превосходства", — сказал Ракитич Marca.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно полузащитник может вернуться в Севилью.