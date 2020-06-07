Испания

Наставник каталонцев оценил состояние команды перед возобновлением сезона.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о возобновлении сезона в Примере.

"Посмотрим, как будут складываться игры, потому что у каждого футболиста были разные ситуации. Думаю, нам нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами.

Мы знаем, что у нас все идет хорошо и что мы должны быть в хорошей форме, чтобы оставаться на вершине. Мы находимся в хорошем психологическом состоянии, но посмотрим, с какими трудностями будем сталкиваться во время наших матчей", – рассказал Сетьен в интервью изданию Marca.

Барселона проведет выездную встречу с Мальоркой в субботу, 13 июня.

На данный момент "сине-гранатовые" находятся во главе турнирной таблице Примеры, опережая Реал на два пункта.