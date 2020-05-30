Испания

Испанский специалист выступил против увеличения количества замен при возобновлении чемпионата Испании.

Большой футбол в ближайшее время вернется и в Испании, однако за этим последуют временные изменения в регламенте соревнований, касающиеся количества допустимых замен.

Клубам разрешили делать по пять замен за матч, на что весьма скептично отреагировал главный тренер Барселоны Кике Сетьен.

"Думаю, что правило пяти замен навредит нам, потому что мы решали исходы многих поединком на последних минутах, а сейчас у наших оппонентов будут свежие игроки".

"В скором времени нас ожидают много матчей. Жара скажется на игре, что может нести за собой новые травмы. Мы надеемся, что вся эта ситуация принесет меньше вреда, чем люди полагают".

"Возможно, будет много травм, как в Германии, потому что мы почти два месяца сидели на диване, а не играли", — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.