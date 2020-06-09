Испания

Каталонцы ввели футболиста в шорт-лист и попытаются подписать того в следующее трансферное окно.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум не сможет пожаловаться на ограниченное количество вариантов продолжения карьеры, когда у него закончится контракт с мерсисайдцами.

Сам игрок неоднократно заявлял, что несмотря на огромную преданность и любовь к Ливерпулю, он не исключает вероятность завершения выступлений за "красных" по окончанию действующего контракта, который истекает следующим летом.

"Скаузеры" уже предлагают Вейналдуму новый контракт, однако, тот не спешит соглашаться.

За такой ситуацией пристально следит Барселона, которая готова вступить в переговоры с игроком через полгода, в случае, если нидерландец все же решит не продлевать контракт с Ливерпулем. Об этом сообщает Goal.com.

За Ливерпуль Вейналдум выступает с лета 2016-го, когда перебрался в клуб из Ньюкасла за 27,5 млн евро. В составе "скаузеров" хавбек отыграл 177 матчей, отметившись 18 голами и 16 результативными передачами. Также вместе с мерсисайдцами Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.