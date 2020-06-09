Испания

"Сливочные" хотят сохранить капитана до 2022 года.

Реал Мадрид планирует продлить соглашение с защитником Серхио Рамосом, сообщает издание AS.

"Сливочные" хотят сохранить опытного центрбека в команде и намерены начать с ним переговоры по новому контракту. Руководство клуба готово предложить своему капитану договор до 2022 года.

Действующий контракт Рамоса с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

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В текущем сезоне 34-летний игрок провел 34 поединка в составе команды, отличившись семью голами.

Ранее сообщалось, что защитник Ашраф Хакими продлит контракт с Реалом до 2025 года.