Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Раньше мы уже рассказали про легендарных голкиперов, защитников и полузащитников Барселоны.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших нападающих Барселоны. О тех, кто выступал наконечником атак каталонцев и выражал собой весь атакующий потенциал команды.

Напомним, что игровая схема, по которой мы составляем символическую сборную Барселоны — 4-3-3. В данном материале нужно будет выбрать двух вингеров и одного центрфорварда. Данный опрос достаточно нелегкий, так как в истории Барселоны было много достойных игроков, которые представляли линию атаки. Очень много легендарных футболистов пришлось "отсеивать" из данного списка, к примеру, Ривалдо, Мариано Мартин и тд.

Правый вингер

Лионель Месси

Период выступлений: 2004 — ...

Матчей: 718

Голы: 627

Ассисты: 261

Пожалуй, в случае с правым вингером мы сделаем исключение и не будем проводить голосование. Наверное, мало кто поспорит с тем, что Лионель Месси просто таки обязан быть в символической сборной, поэтому автоматически данную позицию займет именно он. В структуре Барселоны аргентинец оказался в 13-летнем возрасте и сразу привлек к себе внимание, демонстрируя высокий талант, играя против сверстников. В 16 лет Месси хотел забрать на сезонную аренду Ювентус, но Франк Райкаард отказал туринцам и дал аргентинцу дебютировать за первую команду Барселоны в 2003-м в товарищеском матче против Порту. В следующем сезоне Лео дебютировал за Барсу на официальном уровне, против Эспаньола в Ла Лиге. Через два месяца Месси забил первый гол в футболке Барсы. Талантливого футболиста под своем попечительство сразу взял Роналдиньо, а Месси все чаще стал появляться в стартовом составе каталонцев.

В 2006-м Месси впервые выиграл Лигу чемпионов, будучи игроком ротации каталонцев, но через год аргентинец уже был полноценным лидером команды. С приходом Хосепа Гвардиола Месси раскрылся еще больше. Впрочем, наверняка, в данном случае больше стоит говорить не о тренерском таланте Гвардиолы, а об особенности самого Месси. Долго об аргентинце рассказывать нет смысла, ведь он является одним из лучших игроков в истории футбола.

В активе Месси шесть Золотых мячей, четыре Лиги чемпионов, десять побед в чемпионате Испании, по три Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионатов мира, восемь Суперкубков и шесть Кубков Испании. Также Месси является рекордсменом Барселоны по количеству забитых голов и находится на втором месте по числу сыгранных матчей за клуб, после Хави Эрнандеса.

Левый вингер

Роналдиньо

Период выступлений: 2003 — 2008

Матчей: 207

Голы: 94

Ассисты: 71

О Роналдиньо много рассказывать также, наверное, не стоит. Бразилец является одним из самых талантливых футболистов в истории, который сумел реализовать свой потенциал и выиграл все самые важные трофеи, в том числе и Золотой мяч. Роналдиньо оказался в Барселоне летом 2003-го, перейдя из ПСЖ. Каталонцы положили на футболиста глаз после учпешного выступления Рони на чемпионате мира-2002, где сборная Бразилии стала триумфатором. Придя в команду Франка Райкаарда Роналдиньо сразу же вписался в игровую структуру "сине-гранатовых" и начал творить магию на футбольном поле. В следующем сезоне бразилец помог выиграть Барсе чемпионат Испании, Кубок Испании и стал обладателем Золотого мяча.

Еще через год Роналдиньо триумфовал вместе с Барселоной в Лиге чемпионов. Сезон-2005/06 и вовсе стал одним из самых успешных в истории клуба, ведь помимо ЛЧ, "блаугранас" выиграли и Кубок Испании, и Ла Лигу. Роналдиньо, наряду с Месси, является одним из тех игроков, которому болельщики самого принципиального соперника клуба мадридского Реала — аплодировали стоя, после феноменальной игры на Сантьяго Бернабеу.

Роналдиньо отыграл за Барсу пять сезонов, после чего уехал в Милан, ведь на Камп Ноу молодой тренер Хосеп Гвардиола затеял перестройку, а команде вдруг оказались не нужны и Роналдиньо, и Деку. Впрочем, ходят слухи, мол бразилец и португалец являлись регулярными нарушителями дисциплины, что и стало ключевым фактором их ухода из клуба. Несмотря на короткий период выступлений за Барсу, Роналдиньо сумел войти в историю этого клуба, как один из самых успешных и талантливых игроков своего поколения.

Христо Стоичков

Период выступлений: 1990 — 1995; 1996 — 1998

Матчей: 247

Голы: 114

Ассисты: 8

Легенда болгарского футбола Христо Стоичков на родине выступал за софийский ЦСКА с 1984-го по 1990-й. В 1989-м его команда встречалась с Барселоной в рамках полуфинала Кубка кубков (2:4, 1:2). Каталонцы оказались сильнее, а Христо Стоичков забил все три гола в ворота "блаугранас", чем привлек к себе внимание со стороны наставника Барсы Йохана Кройфа. Летом 1990-го Барселона приобрела форварда за 3 млн евро. В первых трех сезонах Стоичков прекрасно себя проявил, забив 64 гола и помог команде выиграть несколько трофеев, в том числе и Кубок чемпионов.

Позже в СМИ стала появляться информация о возможном конфликте между Стоичковым и Кройфом, однако этот никак не отображалось на игре болгарина, который регулярно выходил в основе каталонцев и забивал голы. В 1994-м Стоичков даже стал обладателем Золотого мяча, успешно выступив со сборной Болгарии на чемпионате мира. Через год Стоичков покинул Барселону, якобы из-за того конфликта с Кройфом, и перешел за 11 млн евро в Парму.

Отыграв один сезон за итальянский клуб Стоичков вернулся на Камп Ноу, когда со своей должности ушел Йохан Кройф, а команду возглавил Бобби Робсон. И если первый сезон после возвращения Стоичков провел на высоком уровне, отыграв 35 матчей, то следующая кампания уже при Луи Ван Гаале оказалась достаточно невзрачной и, в конченом счете, последней для Стоичкова на Камп Ноу. Суммарно за семь сыгранных сезонов в Барсе Стоичков выиграл одну Лигу чемпионов, один Кубок кубков, два Суперкубка УЕФА, по четыре раза чемпионат и Суперкубок Испании и один раз Кубок Испании.

Стоичков был быстрым, креативным, упорным левым нападающим, но также был способен отскакивать на позицию инсайда. Стоичков был ярким представителем Балкан — мощным, физически сильным. Также болгарин обладал прекрасной техникой. У Стоичкова была отличная стартовая скорость, шикарный дриблинг на скорости и непредсказуемые дальние удары по воротам.

По мнению редакции Football.ua лучшим левым вингером в истории Барселоны является Роналдиньо.

Центральный нападающий

Ладислав Кубала

Период выступлений: 1950 — 1963

Матчей: 256

Голы: 194

Кубала является выходцем из венгерско-словацкой семьи. Родившись в Будапеште в 1927-м, занятия футболом он начал в местном клубе Ганз Торна. Позже талантливого футболиста заметил гранд венгерского футбола Ференцварош. Далее в его карьере были ФК Братислава (ныне братиславский Слован), венгерский Вашаш. Но в 1949-м Кубала вынужден был стать беженцем, который был несогласен с пришедшим социалистическим режимом в его страну. Ладислав уехал в Италию, где начал тренироваться с Миланом, а позже заключил контракт с клубом Про Патриа.

В это же время Федерация футбола Венгрии подала жалобу в ФИФА с просьбой пожизненно дисквалифицировать Кубала за бегство. Футболист не оставлял попыток добиться снятия дисквалификации и вернуться в большой футбол. В 1950-м Кубала переехал в Барселону, который тренировал словак Фердинанд Даучик, с которым Ладислав работал в Братиславе. В том же году Кубала принял испанское гражданство, а еще через год ФИФА сняла дисквалификацию с игрока и он сумел дебютировать за новый клуб.

Кубала сразу стал основным игроком команды, благодаря тесной связи с главным тренером, который возглавлял "сине-гранатовых" до 1954-го. Ладислав отметился 56 голами в течении первых трех сезонов, помог дважды выиграть чемпионат Испании и трижды Кубок страны. Позже команду возглавил итальянец Сандро Пуппо, при котором Кубала продолжил улучшать статистику. Бывший венгр стал кумиром местных болельщиков, которые называли его "Богом".

Ладислав отличался своей крепкой физикой, отличной техникой и экстраординарным видением поля. Кубала был мастером штрафных ударов в Барселоне. Помимо этого игрок обладал лидерскими качествами. Кубала стал одним из символов ренессанса Барселоны в начале 50-х и был главной звездой команды в один из самых успешных сезонов — 1951/52.

Однако с приходом в команду на должность главного тренера Эленио Эрреры в 1958-м, Кубала все реже стал появляться в стартовом составе команды и в конечном итоге в 1961-м покинул Барселону.

Сезар Родригес

Период выступлений: 1940 — 1955

Матчей: 350

Голы: 232

Сесар Родригес пересекался с Кубалой в Барселоне. По сути, Кубала стал приемником Родригеса в статусе главной звезды команды. Сезар Родригес в 19-летнем возрасте присоединился к Барселоне, в 1939-м, однако вынужден был на два года отправится в аренду в Гранаду, где проходил военную службу.

В столицу Каталонии Родригес вернулся в 1942-м и в первом же сезоне довел наставнику Хуану Ногесу, что тот не зря на него положился. В дебютном сезоне Родригес забил 13 голов, в 23 матчах. Высокую результативность Сезар сумел созранить и при новом наставнике Хосепе Самитьере, пришедшем в 1944-м. В первом сезоне Сезар забил 15 голов в 24 матчах, а Барса выиграла чемпионат Испании.

В конечном итоге Родригес выступал за каталонский клуб до 1955-го, выиграв пять раз чемпионат Испании и трижды национальный кубок. До 2012-го Родригес являлся лучшим бомбардиром в истории клуба, имея в своем активе 232 гола, однако Лионель Месси превзошел данное достижение.

Главной особенностью футболиста была способность выполнять "сухие листы", забивая из угловых ударов. Также Родригес обладал отменной скоростью и отличной техникой. Форвард отлично владел обеими ногами и мощным ударом головой.

Луис Суарес

Период выступлений: 2014 — ...

Матчей: 270

Голы: 191

Ассисты: 108

В Барселону Суарес переходил уже в статусе звезды. В 2014-м каталонцы заплатили 82 млн евро Ливерпулю за уругвайца. В первом же сезоне Суаресу удалось стать ключевым игроком команды, став частью Супер-трио с Лионелем Месси и Неймаром. Уругваец отметился 25 голами в 43 матчах, тем самым помог "сине-гранатовым" совершить требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании.

В следующем сезоне результативность Суареса и вовсе достигла невиданной отметки: 59 голов в 53 матчах и Барса вновь стала сильнейшей в Испании. С уходом Неймара из команды в 2017-м, Суарес наряду с Месси стали главной ударной силой команды.

За пять сезонов на Камп Ноу Суарес забил 191 гол в 270 матчах, тем самым взобравшись на четвертую строчку списка лучших бомбардиров в истории каталонского клуба. Всего в активе Суареса с Барселоной по четыре победы в чемпионате и Кубке Испании, два триумфа в Суперкубке страны. По одной виктории в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

Суарес известен прежде всего своей мощью и проворностью. Благодаря хорошей технике, уругваец умеет оставлять ни с чем габаритных защитников. Суарес считается достаточно умным футболистом, как в тактическом плане, так и в умении чувствовать темп команды и выбирать правильную позицию. Также Луис обладает хорошей стартовой скоростью, что дает ему преимущество против игроков обороны соперников.

Самуэль Это'О

Период выступлений: 2004 — 2009

Матчей: 199

Голы: 130

Ассисты: 40

За свою карьеру камерунец поиграл во многих клубах, а именно в тринадцати. Впрочем один из самых успешных периодов карьеры он провел все же в Барселоне. С "сине-гранатовыми" Это'О дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды чемпионат Испании, дважды Суперкубок и один разу Кубок Испании. Несмотря на то, что камерунец переходил в Барселону имея за спиной опыт выступлений за мадридский Реал, болельщики каталонцев позитивно восприняли данный трансфер. Многие фанаты "блаугранас" держали в голове переход из Барсы в Мадрид Луиша Фигу, а потому трансфер Это'О был для клуба своеобразной местью "сливочным".

Своей игрой футболист полностью оправдал надежды фанатов. В первом же сезоне Самуэль сумел стать ключевым игроком команды, забив 29 голов и отдав 7 ассистов в 45 матчах. Следующий сезон стал для Это'О не менее красочным — 34 гола и 10 ассистов в 47 матчах. Две следующих кампании футболист продолжал радовать болельщиков игрой и результативностью, однако, делал это реже из-за некоторых проблем со здоровьем. В конечном счете фееричный дебютный сезон Гвардиолы во главе Барсы стал для Это'О последним в футболке каталонского клуба, где футболист громко хлопнул дверью и заставил Камп Ноу провожать его аплодируя стоя.

Это'О выделялся своей энергичностью, скоростью на футбольном поле. Также за счет своей выносливости футболист мог без проблем держать высокий темп для команды на протяжении всего матча. Также несмотря на рост в 180 сантиметров, форвард отлично вел борьбу с высокорослыми защитниками, нередко забивая головой. Имея прекрасную технику, Это'О был созидательным футболистом, но также умел хорошо читать игру, что помогало ему комфортно взаимодействовать со всеми своими партнерами по линии атаки.

По мнению редакции Football.ua позицию центрфорварда должен занять Ладислав Кубала.

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