Испания

Фернандес должен вернуться в баскский клуб.

Голкипер Леванте Айтор Фернандес близок к переходу в Атлетик, сообщает издание Mundo Deportivo.

Баскский клуб практически согласовал условия с вратарем и должен подписать его в летнее межсезонье. "Львы" рассматривают 29-летнего стража ворот как замену Яго Эррерину, который решил сменить клуб.

Фернандес является воспитанником Атлетика и выступал во второй команде "рохибланкос". В текущем сезоне голкипер провел 29 поединков в составе Леванте, пропусти 44 мяча.

Ранее сообщалось, что Атлетик также заинтересован в подписании полузащитника Баварии Хави Мартинеса.