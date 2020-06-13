Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Примеры.
Валенсия — Леванте, Levante UD
13 июня 2020, 11:49
В матче 28-го тура Примеры Валенсия упустила домашнюю победу над Леванте, сыграв вничью со счетом 1:1.
"Летучие мыши" вышли вперед на 90-й минуте поединка благодаря голу Родриго Морено, но "лягушки" сравняли счет на 8-й компенсированной минуте усилиями Гонсало Мелеро, который реализовал пенальти.
Валенсия — Леванте 1:1
Голы: Родриго Морено, 90 — Мелеро, 90+8 (пен.)
Валенсия: Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго
Леванте: Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60)
Предупреждения: Гильямон, Рохер Марти, Мирамон, Вукчевич
Удален: Рохер Марти, 74.