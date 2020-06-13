Испания

Вингер "сливочных" получил мышечное повреждение.

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес пропустит матч против Эйбара из-за проблем со здоровьем, сообщает издание AS.

Вингер получил мышечное повреждение и не сможет выйти на поле в воскресном матче. Испанец не принимал участие в утренней тренировке команды из-за мышечного перенапряжения в ноге.

В лазарете Реала также находятся нападающий Лука Йович и защитник Начо Фернандес.

В текущем сезоне Васкес провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Матч Реал Мадрид – Эйбар состоится в Мадриде в воскресенье, 14 июня, и начнется в 20:30 по киевскому времени.