Испания

Хесус Ольмо оценил способности валлийского форварда.

Бывший клубный врач мадридского Реала Хесус Ольмо поделился своим мнением о физических данных Гарета Бэйла.

"Вероятно, Гарет Бэйл – лучший спортсмен, которого я видел. Он – атлет от природы, который мог бы преуспеть в любом виде спорта. У него необычные генетические данные и атлетические способности, и также я бы выделил технические способности", – рассказал Ольмо в интервью изданию Ideal.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее агент валлийца заявлял, что Бэйл не хочет уходить из Реала.