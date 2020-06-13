Испания

Каталонцы готовы начать переговоры с бельгийским форвардом.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Het Nieuwsblad.

Мертенс может получить статус свободного агента в летнее межсезонье, и каталонский клуб готов предложить ему контракт. "Сине-гранатовые" рассматривают бельгийского форварда как альтернативу Лаутаро Мартинесу, по которому они не могут договориться с Интером.

В текущем сезоне 33-летний Мертенс провел 29 поединков в футболке "адзурри", забив 12 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании полузащитника Ливерпуля Жоржиньо Вейналдума.