Испания

Клуб украинского форварда продолжает находиться в зоне вылета.

Завершился поединок 32-го тура испанской Сегунды, в котором Альбасете принимал на своем поле Альмерию, являющуюся одним из главных фаворитов на повышение в классе по итогам текущей кампании.

В стартовый состав хозяев попал нападающий Роман Зозуля, однако украинец результативными действиями не отличился и был заменен на 82-й минуте встречи.

Победителя данного противостояния определил единственный гол: Нуньес успешно реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время и принес Альмерии три очка.

Альбасете — Альмерия 0:1

Гол: Нуньес, 45+5 (пен.)