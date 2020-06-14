Клуб украинского форварда продолжает находиться в зоне вылета.
Фото: ФК Альбасете
14 июня 2020, 23:13
Завершился поединок 32-го тура испанской Сегунды, в котором Альбасете принимал на своем поле Альмерию, являющуюся одним из главных фаворитов на повышение в классе по итогам текущей кампании.
В стартовый состав хозяев попал нападающий Роман Зозуля, однако украинец результативными действиями не отличился и был заменен на 82-й минуте встречи.
Победителя данного противостояния определил единственный гол: Нуньес успешно реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время и принес Альмерии три очка.
Альбасете — Альмерия 0:1
Гол: Нуньес, 45+5 (пен.)