Испания

Главный тренер "королевского" клуба признает, что его команде пришлось тяжело с Эйбаром во втором тайме.

Реал в первом для себя матче после возобновления чемпионата Испании обыграл Эйбар 3:1. В первом тайме мадридцы забили трижды, а вот во втором пропустили один мяч от "оружейников".

"Мы должны адаптироваться к новым условиям. Во втором тайме было сложно. Не знаю, в физике ли проблема, но мы не были хороши. В первом тайме мы действовали мощно. Это очень важные три очка, впереди еще 10 матчей", — цитирует Зидана Marca.

"Мы понимаем ситуацию. У нас игроки-чемпионы, они должны адаптироваться. Нужно предельно сконцентрироваться на всем, что будет до конца сезона".

"Напряженное расписание? С этим ничего не поделаешь. У нас обширный состав, нам потребуется каждый игрок. Сейчас можно отдохнуть, а затем будем думать о следующей игре".

Матч против Эйбара стал юбилейным, 200-м для Зинедина Зидана во главе Реала и 250-м для Гарета Бэйла в футболке мадридцев.

Реал идет вторым в Ла Лиге, отставая от лидирующей Барселоны на два очка. Следующий поединок "сливочные" проведут против Валенсии 18 июня.