Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Очередной шаг к чемпионству для Барселоны — матч против аутсайдера Леганеса.

Барселона — Леганес

Вторник, 23:00, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Хосе Мунуэра.

Барселоне очень повезло, что после возобновления чемпионата команде противостоят одни из слабейших команд турнира. Игры против таких соперников после трехмесячной паузы — то, что нужно. В этих матчах игроки смогут наладить связи и войти в игровой ритм. Потом уже календарь не будет таким приемлемым. В прошлом туре "блаугранас" играли против команды из подвала турнирной таблицы Мальорки и никаких проблем каталонцы не испытали — 4:0. Лео Месси оформил 1+2 по системе гол+пас, подтвердив, что он сейчас в отличной форме. Также забивали Альба, Брайтвейт и Видаль.

В текущем туре команда Сетьена будет противостоять Леганесу, который находится еще ниже Мальорки в турнирной таблице. "Пепинерос" являются одними из главных претендентов на вылет, но шансы спастись еще есть, так что совсем со счетов их сбрасывать не стоит. В прошлом туре Леганес не смог набрать очков исключительно по своей глупости — ужасный фейл центрбека Авазиема и катастрофическая реализация привели к поражению от Вальядолида, который не особо и рассчитывал на победу. В матчах с грандами аутсайдеры могут побеждать исключительно при классной игре в обороне и наличии футболиста, способного убежать в контратаку и забить гол. Ничего этого у Леганеса нет.

По большому счету, пусть это и звучит неспортивно, Леганесу нужно готовиться к следующему туру, в котором команда сыграет против конкурента — Мальорки. А отдать все силы на Камп Ноу — сомнительная идея. Главное сейчас — сохранить прописку и матч с Барсой в этом контексте, при всем уважении, помочь Леганесу никак не может. Это наверняка понимает тренерский штаб команды и, скорее всего, мы увидим на поле не основной состав. К слову, матч с Мальоркой уже 19 июня.

Если говорить о кадрах, то Барселоне в этой игре не помогут травмированный Усман Дембеле и дисквалифицированный Хорди Альба, а это значит, что очередной шанс получит Хуниор Фирпо. Гостям, в свою очередь, не помогут дисквалифицированные Димитриос Сиовас и Оскар, а также травмированный Александр Шимановски.

Травмированы: Дембеле — Шимановски

Дисквалифицированы: Альба — Сиовас, Оскар

Интересные факты:

- Барселона не проигрывает в последних 27 матчах на своем поле кряду.

- Барселона и Леганес в последних 8 матчах во всех турнирах забивали не менее 3 голов.

- Барселона обыгрывала Леганес в 7 из последних 8 матчах.

- В последних 3 домашних матчах Барселона забивала Леганесу минимум три гола.