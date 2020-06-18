Испания

Молодой бразилец привлек внимание испанских клубов.

Полузащитник мадридского Реала Рейнир попал в сферу интересов Сосьедада и Вальядолида, сообщает издание Marca.

Испанские клубы следят за молодым бразильцем и попытаются арендовать его в летнее межсезонье.

Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго за 30 млн евро. В этом сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в составе Кастильи, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Действующий контракт Рейнира со "сливочными" рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что защитник мадридского Реала Альваро Одриосола хотел бы вернуться в Реал Сосьедад.