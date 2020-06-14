Испания

Датчанин прокомментировал дебютный гол в составе команды.

Нападающий Мартин Брайтвейт поделился своим мнением о дебютном голе в составе Барселоны в матче с Мальоркой.

Датский форвард сыграл на добивании в штрафной соперника на 37-й минуте поединка и помог каталонцам победить со счетом 4:0.

"Невероятное чувство забить первый гол в составе Барселоны. Но самое главное, что мы начали оставшуюся часть сезона с победы.

Мы довольны результатом, но мы должны продолжать в том же духе и побеждать в остальных матчах", – рассказал Брайтвейт в комментарии El Chiringuito.

Брайтвейт перешел в Барселону в конце февраля из Леганеса за 18 млн евро. В футболке "сине-гранатовых" 29-летний игрок провел 4 поединка, отличившись одним голом.