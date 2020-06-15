Испания

Главный тренер каталонцев рассказал о положение француза в команде.

Кике Сетьен дал ясно понять, что высоко оценивает Антуана Гризманна и рассчитывает на него в дальнейшем.

"Гризманн бесспорно важен для нас. Он играл почти в каждом матче. Сейчас у меня в распоряжении больше игроков и больше минут, чтобы проводить ротацию.

Все игроки разные и увидим, как будет проходить конкуренция между ними и каковы потребности команды в определенный моменты. Но Гризманн — отличный игрок, мы продолжаем рассчитывать на него, как на игрока стартового состава, потому что он действительно важен для этой команды и для этого клуба", — приводит слова Сетьена Sport.es.

Отметим, что ранее главный тренер Барселоны отметил важность Артура Мело.