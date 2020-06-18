Испания

Испанский хавбек получил мышечное повреждение.

Полузащитник мадридского Реала Иско пропустит поединок против Валенсии из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Marca.

Испанский хавбек получил повреждение мышц правого бедра на тренировке команды и не сможет выйти на поле во встрече с "летучими мышами". Предполагается, что из-за травмы 28-летний игрок будет вынужден также пропустить игру с Реал Сосьедадом.

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В текущем сезоне Иско провел 23 поединка в футболке "сливочных", отличившись тремя голами.

Матч Реал Мадрид – Валенсия в 29-м туре Примеры состоится в Мадриде в четверг, 18 июня, и начнется в 23:00 по киевскому времени.