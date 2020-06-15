Полузащитник не поможет Реалу в ближайших поединках.
Васкес (справа), фото getty images
15 июня 2020, 21:37
Лукас Васкес пропустил поединок против Эйбара из-за мышечного повреждения правой ноги.
Испанский полузащитник не сможет играть в ближайшие 1-2 недели, отрапортовала медицинская служба мадридцев.
В текущем сезоне Васкес провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что Лукас Васкес может стать частью сделки по Фабиану Руису и покинуть Реал ближайшим летом.