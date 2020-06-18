Полузащитник Вильярреала попал в заявку на поединок против Гранады.
Бруно Сориано, getty images
18 июня 2020, 16:59
Бруно Сориано может вернуться на футбольное спустя три года. Полузащитник был включен тренером в заявочный лист на поединок против Гранады, сообщает официальный сайт клуба.
Последним официальным матчем для Бруно Сориано остается игра против Валенсии в мае 2017 года.
Полузащитник пропустил три года из-за повторяющихся травм колена. 36-летний игрок должен был пропустить весь текущий сезон, но карантин позволил ему вернуться в игру.
Отметим, что Вильярреал намерен вернуть Эрика Байи, еще одного травматичного футболиста, из Манчестер Юнайтед.