Испания

Полузащитник Вильярреала попал в заявку на поединок против Гранады.

Бруно Сориано может вернуться на футбольное спустя три года. Полузащитник был включен тренером в заявочный лист на поединок против Гранады, сообщает официальный сайт клуба.

Последним официальным матчем для Бруно Сориано остается игра против Валенсии в мае 2017 года.

Полузащитник пропустил три года из-за повторяющихся травм колена. 36-летний игрок должен был пропустить весь текущий сезон, но карантин позволил ему вернуться в игру.

Отметим, что Вильярреал намерен вернуть Эрика Байи, еще одного травматичного футболиста, из Манчестер Юнайтед.