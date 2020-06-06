Англия

"Желтые" хотят подписать ивуарийского центрбека.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи попал в сферу интересов Вильярреала, сообщает портал fichajes.net.

Вильярреал намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается вернуть Байи. Ивуариец утратил постоянное место в составе "красных дьяволов", чем и хотят воспользоваться "желтые".

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Байи перешел в Манчестер Юнайтед в летом 2016-го из Вильярреала за 38 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел всего 5 поединков.

Ранее сообщалось, что Вильярреал также заинтересован в подписании полузащитника Наполи Хосе Кальехона.