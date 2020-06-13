Испания

В матче 28-го тура чемпионата Испании Сельта в компенсированное время уступила Вильярреалу.

Поединок 28-го тура первенства Ла Лиги между Сельтой и Вильярреалом, завершившийся победой гостей, не позволил "кельтам" по крайней мере на время отдалиться от зоны вылета, а надежды Вильярреала на путевку в Лигу Европы стали более реальными.

Казалось, матч завершится вничью, но в компенсированное время Тригерос, вышедший на замену, поразил ворота Сельты.

Сельта — Вильярреал 0:1

Гол: Тригерос, 90+1.

Сельта: Бланко — Мальо (Денис Суарес, 83), Мурильо, Араухо, Оласа — Пап Диоп (Айду, 46), Брадарич, Рафинья (Систо, 59) — Мина (Смолов, 81), Яго Аспас, Хуан Эрнандес (Йокушлу, 46).

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Аоьбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено — Ангисса, Иборра (Тригерос, 67), Касорла (Бакка, 58) — Жерар Морено (Чуквезе, 58), Алькасер (Онтиверос, 81), Мои Гомес (Морланес, 81).

Предупреждения: Диоп — Иборра.