В матче 28-го тура чемпионата Испании Сельта в компенсированное время уступила Вильярреалу.
Фото ФК Сельта
13 июня 2020, 19:57
Поединок 28-го тура первенства Ла Лиги между Сельтой и Вильярреалом, завершившийся победой гостей, не позволил "кельтам" по крайней мере на время отдалиться от зоны вылета, а надежды Вильярреала на путевку в Лигу Европы стали более реальными.
Казалось, матч завершится вничью, но в компенсированное время Тригерос, вышедший на замену, поразил ворота Сельты.
Сельта — Вильярреал 0:1
Гол: Тригерос, 90+1.
Сельта: Бланко — Мальо (Денис Суарес, 83), Мурильо, Араухо, Оласа — Пап Диоп (Айду, 46), Брадарич, Рафинья (Систо, 59) — Мина (Смолов, 81), Яго Аспас, Хуан Эрнандес (Йокушлу, 46).
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Аоьбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено — Ангисса, Иборра (Тригерос, 67), Касорла (Бакка, 58) — Жерар Морено (Чуквезе, 58), Алькасер (Онтиверос, 81), Мои Гомес (Морланес, 81).
Предупреждения: Диоп — Иборра.